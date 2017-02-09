Osmanlı’yı önce durdur sonra vur

Ersun Yanal, Osmanlıspor'la yatıyor, Osmanlıspor'la kalkıyor. Ligde Osmanlıspor'a konuk olacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktor Ersun Yanal oyuncularına rakibi ezberletiyor. Rakibin artı ve eksi yonlerini takımla paylaşarak uyarılarda bulunan deneyimli teknik adam, ligde duraklama donemine giren ve Ziraat TürkiyeKupası'na veda eden Osmanlıspor'un guncel durumunun kendilerini yanıltmaması gerektiğini vurguladı.
MÜCADELE ÖNEMLİ
Spor Toto Super Lig'in en iyi kontra atağa cıkan takımlarından biriyle oynayacaklarını oyuncularına hatırlatan tecrubeli calıştırıcı Ersun Yanal, oyun felsefelerini rakibe kabul ettirecek mucadele etmeleri gerektiğini belirtti. Yanal'ın, kritik 90 dakika boyunca saha icerisinde yuksek konsantrasyon ve hırsla mucadele etmeleri gerektiğini oyuncularına anlattığı oğrenildi.
3 İSME ÇOK DİKKAT
Kadro istikrarına buyuk bir onem veren ve son 3 macı kazanan kadroyu bozmayan Ersun Yanal'ın Osmanlıspor'un tehlikeli silahları Webo, Adam Maher ve Umar Aminu'ya ozel onlem alması bekleniyor. Başkent ekibinin 3 yıldızını durdurmanın planlarını yapan tecrubeli hoca bu hamlenin ardından etkili silahlarıyla rakibi vurmayı hedefliyor.
RÖVANŞINI ALMAK İSTİYOR Trabzonspor ligin ilk yarısında Osmanlıspor karşısında 2-0'lık bir yenilgi almıştı. Bordo-Mavili takımın tecrubeli hocası Ersun Yanal bu macın rovanşını almak isterken takımını zafere odakladı
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