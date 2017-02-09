Ömür boyu men

İngiltere ChampionshipLigi'nde Huddersfield Town'unezeli rakibi Leeds United'ı konukettiği maçta Türkiye bayrağı açantaraftarın ömür boyu stadyumagirişten men edildiği açıklandı.2000 yılındaki UEFA Kupasıyarı final eşleşmesinde LeedsUnited-Galatasaray maçı öncesiiki Leeds taraftarının öldürülmesiolayına atıfta bulunmak amacıylaTürkiye bayrağı açan 59yaşındaki taraftar, bu eylemininardından derhal stadyumdışına çıkarılmıştı. Kulüptenyapılan resmi açıklamada,"Huddersfield Town olarakbu utanç verici hadiseyi tümciddiyetimizle ele aldık.Eylemi gerçekleştiren şahıskulübümüzün temsilcisi veyataraftarı değildir ve bir dahaJohn Smith's Stadyumu'nagiremeyecektir" ifadelerikullanıldı. Huddersfield'ın 2-1'likgalibiyetiyle sonuçlanan derbisırasında yaşanan gerginliklerdenötürü iki kulübe de İngiltereFutbol Federasyonu tarafındansoruşturma açılmıştı
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