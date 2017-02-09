Ömür boyu men

İngiltere Championship Ligi'nde Huddersfield Town'un ezeli rakibi Leeds United'ı konuk ettiği maçta Türkiye bayrağı açan taraftarın ömür boyu stadyuma girişten men edildiği açıklandı. 2000 yılındaki UEFA Kupası yarı final eşleşmesinde Leeds United-Galatasaray maçı öncesi iki Leeds taraftarının öldürülmesi olayına atıfta bulunmak amacıyla Türkiye bayrağı açan 59 yaşındaki taraftar, bu eyleminin ardından derhal stadyum dışına çıkarılmıştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Huddersfield Town olarak bu utanç verici hadiseyi tüm ciddiyetimizle ele aldık. Eylemi gerçekleştiren şahıs kulübümüzün temsilcisi veya taraftarı değildir ve bir daha John Smith's Stadyumu'na giremeyecektir" ifadeleri kullanıldı. Huddersfield'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan derbi sırasında yaşanan gerginliklerden ötürü iki kulübe de İngiltere Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştı