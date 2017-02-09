Muslera reklam yıldızı oldu

Fernando Muslera, GNÇ'nin (Turkcell) 2017 Anti-Sevgililer Günü Kahramanı oldu. Reklam filminde "Her Şeyi Kurtaran Adam Muslera" gençlerin üstüne üstüne giden kalpleri, çiçekleri, çikolataları tek tek yakalıyor. Uruguaylı kaleci oyunculuk performansıyla da alkış topladı.