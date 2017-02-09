Ligi iyi bir yerde tamamlamak tek hedefimiz

Trabzonspor Kulubu Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini soyledi. Sezonun ikinci bolumune yeni transferlerin de katkısıyla iyi bir başlangıc yaptıklarını kaydeden Çubukçu, "Sahada mucadele eden, taraftara keyif veren bir takım oluşturma gayreti icindeyiz" dedi.
YAKIŞANI YAPMALIYIZ Çubukçu, Trabzonspor olarak ligde kendilerine yakışır bir yerde bulunmadıklarını aktararak, "Ligi iyi bir yerde bitirmek icin ne gerekiyorsa yapacağız" ifadesini kullandı.
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