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Kritik viraj öncesi doping!

Çok kritik bir döneme giren ’da tüm alacakların ödenmesi futbolcuların yüzünü güldürdü...

Kritik viraj öncesi doping!
Süper Lig'de artık puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'da yönetim para dopingi yaptı...

ÜST ÜSTE ZORLU MAÇLAR
Üst üste Kayseri, Rizespor (D) ve Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılı futbolcuların tüm alacakları ödendi. Florya-Riva projesinden ilk geliri elde eden yönetimin futbolcuların hesabına 5 milyon lira yatırdığı öğrenildi.

HERKES MUTLU OLDU
Başakşehir mağlubiyeti sonrası Florya'da asılan suratlar bir anda gülmeye başlarken, bu durum teknik heyetin de keyfini yerine getirdi. Galatasaray belki de ligdeki kaderini belirleyecek olan 3 kritik sınava çok daha keyifli bir şekilde hazırlanmaya başladı.

SELÇUK, TOLGA'YA BAĞLI
BAŞAKŞEHİR maçında sakatlanan kaptan Selçuk İnan'ın sakatlığı büyük oranda geçti. Yıldız futbolcuyu riske etmek istemeyen teknik direktör Riekerink, Tolga Ciğerci'nin durumuna göre karar verecek. Eğer Tolga hazır gözükürse. Selçuk İnan da Rize deplasmanına saklanacak.



KAYSERİ ÇOK TEHLİKELİ
SERGEN Yalçın'ın gelişinden sonra kimlik değiştiren Kayserispor'la ilgili Yasin Öztekin'den uyarı geldi. Yıldız futbolcu, "Kayseri son haftalarda çok formda. Eğer iyi mücadele etmezsek sorun yaşarız" dedi.

PES ETMEK BANA GÖRE DEĞİL
NIGEL de Jong, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Şartlar ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmem. Pes etmem bana göre değil. Her zaman böyle yaşadım" dedi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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