Kritik viraj öncesi doping!

Süper Lig'de artık puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'da yönetim para dopingi yaptı...
ÜST ÜSTE ZORLU MAÇLAR
Üst üste Kayseri, Rizespor (D) ve Beşiktaşile karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılıfutbolcuların tüm alacakları ödendi.Florya-Riva projesinden ilk geliri eldeeden yönetimin futbolcuların hesabına 5milyon lira yatırdığı öğrenildi.
HERKES MUTLU OLDU Başakşehir mağlubiyeti sonrası Florya'da asılan suratlar bir anda gülmeye başlarken, bu durum teknik heyetin de keyfini yerine getirdi. Galatasaray belki de ligdeki kaderini belirleyecek olan 3 kritik sınava çok daha keyifli bir şekilde hazırlanmaya başladı.
SELÇUK, TOLGA'YA BAĞLI BAŞAKŞEHİR maçında sakatlanan kaptan Selçuk İnan'ın sakatlığı büyük oranda geçti. Yıldız futbolcuyu riske etmek istemeyen teknik direktör Riekerink, Tolga Ciğerci'nin durumuna göre karar verecek. Eğer Tolga hazır gözükürse. Selçukİnan da Rize deplasmanına saklanacak.
KAYSERİÇOKTEHLİKELİ SERGEN Yalçın'ın gelişinden sonra kimlik değiştiren Kayserispor'la ilgili Yasin Öztekin'den uyarı geldi. Yıldız futbolcu, "Kayseri son haftalarda çok formda. Eğer iyi mücadele etmezsek sorun yaşarız" dedi.
PES ETMEK BANA GÖRE DEĞİL
NIGEL de Jong, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Şartlar ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmem. Pes etmem bana göre değil. Her zaman böyle yaşadım" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.