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Kanarya’da parola 8 maçta en az 20 puan

Lider Beşiktaş’ın 9 puan gerisinde kalan Sarı-Lacivertliler, Galatasaray derbisine kadar oynayacağı 8 maçtan en az 20 puan almayı hedefliyor. Fakat Fener’in önündeki fikstür çok zorlu...

Kanarya’da parola 8 maçta en az 20 puan
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finale kalan F.Bahçe, şimdi de şampiyonluk yarışında yeniden söz sahibi olmak için kolları sıvadı. ilk hedef bursa Lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde olan Sarı-Lacivertliler, Galatasaray derbisine kadar oynayacağı 8 maçtan en az 20 puan çıkartmayı hedefliyor. Fakat Fenerbahçe'nin önünde oldukça zor bir fikstür bulunuyor. Cumaresi günü Bursa deplasmanına çıkacak olan Kanarya ardından evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. 26 Şubat'ta Gaziantep deplasmanına çıkacak olan Sarı- Lacivertliler, sırasıyla Osmanlıspor, Alanyaspor (D), Konyaspor, Karabükspor (D) ve Akhisar ile karşılaşacak.

ARTIK HATA YOK!
Teknik direktör Dick Advocaat, artık hata yapma lüksü olmadığını futbolcularına sürekli dile getiriyor. Fenerbahçe'nin özellikle son 7 haftada 3 derbi maça çıkacak olması Hollandalı hocayı endişelendiriyor.

KANARYA ADVOCAAT'SIZ HAZIRLANIYOR!
Fenerbahçe, ligde Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Rusya'da bulunan Advocaat çalışmaya katılmadı.



VOLKAN ŞEN YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Cumartesi günü Bursa'da çok kritik bir sınava çıkacak 'ye Volkan Şen'den iyi haber geldi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen milli futbolcu iyileşerek dünkü idmanda yer aldı.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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