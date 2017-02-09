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Gökhan Gönül’den müjdeli haber

Gökhan Gönül’den müjdeli haber
Fenerbahçe derbisinde aldığı darbelerden dolayı ağrıları olan ve Kardemir Karabük maçında oynaması zor görünen Gökhan Gönül'den iyi haber geldi. Gökhan'ın, yarın ilk 11'de görev yapmasına engel bir durum olmadığı belirtildi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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