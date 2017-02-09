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Fatih Vatan gözünü 1. lige çevirdi

Fatih Vatan gözünü 1. lige çevirdi
Kadınlar Futbol 2. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Fatih Vatanspor gösterdiği performansla büyük alkış alıyor... En yakın rakibinin 4 puan önünde lider olan Fatih Vatan bitime 4 hafta kalmasına rağmen play-off'u garantilemiş durumda. Futbolcular ve teknik heyet hedeflerinin 1. Lig olduğunu belirterek, "Bunu başaracak güçteyiz" diye konuştu.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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