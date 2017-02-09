Fatih Vatan gözünü 1. lige çevirdi

Kadınlar Futbol 2. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Fatih Vatanspor gösterdiği performansla büyük alkış alıyor... En yakın rakibinin 4 puan önünde lider olan Fatih Vatan bitime 4 hafta kalmasına rağmen play-off'u garantilemiş durumda. Futbolcular ve teknik heyet hedeflerinin 1. Lig olduğunu belirterek, "Bunu başaracak güçteyiz" diye konuştu.