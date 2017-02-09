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Ekici’ye Çin baskısı!

Trabzon yıldız futbolcuyu Çin’e satmak istiyor

Ekici’ye Çin baskısı!
Trabzonspor Yönetimi, sezon sonunda Fenerbahçe'ye gitmekte ısrarını sürdüren Mehmet Ekici Çin'e satmak istiyor. Başkan Muharrem Usta'nın FIFA'ya gitmekte ısrarcı olan yıldız futbolcuya uyarıda bulunduğu ve "Fenerbahçe ile 1 Ocak'tan önce görüşmeye başladın. Biz de bunu FIFA'ya bildiririz" dediği belirlendi. Ekici'nin kafasına göre hareket ettiğini belirten Usta'nın bu nedenle yıldız futbolcuyu Çin kulüplerine satıp para kazanmak istediği belirlendi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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