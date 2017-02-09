Ekici’ye Çin baskısı!

Trabzonspor Yönetimi, sezon sonunda Fenerbahçe'ye gitmekte ısrarını sürdüren Mehmet Ekici Çin'e satmak istiyor. Başkan Muharrem Usta'nın FIFA'ya gitmekte ısrarcı olan yıldız futbolcuya uyarıda bulunduğu ve "Fenerbahçe ile 1 Ocak'tan önce görüşmeye başladın. Biz de bunu FIFA'ya bildiririz" dediği belirlendi. Ekici'nin kafasına göre hareket ettiğini belirten Usta'nın bu nedenle yıldız futbolcuyu Çin kulüplerine satıp para kazanmak istediği belirlendi.