Ekici’ye Çin baskısı!

Trabzonspor Yönetimi, sezon sonunda Fenerbahçe'ye gitmekte ısrarını sürdüren Mehmet Ekici Çin'e satmak istiyor. Başkan Muharrem Usta'nın FIFA'ya gitmekte ısrarcı olan yıldız futbolcuya uyarıda bulunduğu ve "Fenerbahçe ile 1 Ocak'tan önce görüşmeye başladın. Biz de bunu FIFA'ya bildiririz" dediği belirlendi. Ekici'nin kafasına göre hareket ettiğini belirten Usta'nın bu nedenle yıldız futbolcuyu Çin kulüplerine satıp para kazanmak istediği belirlendi.
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