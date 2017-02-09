Dünyanın en iyisi Taha Akgül

Dünya Güreş Birliği (UWW), 2016 yılı sıkletlerinin en iyi 20 güreşçisini belirledi. Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, 125 kiloda dünyanın en iyi güreşçisi seçildi. Grekoromen 130 kiloda Rıza Kayaalp ile 80 kiloda Aslan Atem ikinci ve yine serbest stil 86 kiloda Selim Yaşar ikinci sırada yer aldı. Soner Demirtaş ve Cenk İldem ise sıkletlerinde dördüncü oldu.