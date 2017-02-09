Derbiyi bırak lige bak

ŞENOL Güneş'ten terapi... Beşiktaş Teknik Direktörü oyuncularını Fenerbahçe maçında yaşananların stresinden kurtarmaya çalışıyor. Futbolcularıyla sürekli toplantılar yapan tecrübeli hoca takımdan tüm konsantrasyonlarını lige çevirmesini istedi. Süper Lig'de lider olduklarını ve puan kaybı istemediğini dile getiren Şenol Güneş, "F.Bahçe maçı sonucuyla, yaşananlarıyla geride kaldı. O maçta 10 kişi kalmasaydık turu geçen biz olurduk. Kendinize olan güveni asla kaybetmeyin. Bizim için Karabükspor maçı çok önemli ve rakibimiz hafife alınacak bir takım değil. İki hafta önce rakibimizin Galatasaray karşısında yaptıklarını sakın unutmayın. Hepiniz bir an önce bu maça odaklanmalısınız" ifadelerini kullandı.
TOSIC'İN YERİNE MITROVIC OYNAYACAK Karabük'ün ligde iyi bir performans çizdiğine dikkat çeken teknik direktör Güneş, özellikle defans hattındaki oyunculara uyarılarda bulundu. Tosic'in cezası nedeniyle, ilk kez forma giyecek olan Matej Mitrovic de bu mücadeleye özel olarak hazırlanıyor. Derbide oyuna dahil olduğu anda ortaya koyduğu performansla göz dolduran Hırvat futbolcu, ilk kez 11'de oynayarak kendisini göstermeye çalışacak. Güneş, Mitrovic'le görüşerek onu maça motive etmeye çalıştı.
EN KRİTİKDÖNEMECEGİRDİK Şenol Güneş ligde en kritik dönemece girdiklerini söyledi. Tecrübeli hoca, Kardemir Karabükspor'un asla hafife alınmayacak bir takım olduğunu vurgulayarak rakiplerinin 2 hafta önce Galatasaray'ı mağlup ettiğini hatırlattı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde futbolcularıyla yaptığı özel görüşmede bu maça odaklanmalarını istedi.
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