Yol Durumu
  1. 342 milyon lira müjdesi
  2. Takımın ahengi mükemmel!

cumartesi sahada olacak

Sakatlığı tamamen geçen , Osmanlı önünde ilk 11’de forma giyecek.

Castillo cumartesi sahada olacak
Gaziantep maçında attığı 2 golle yıldızlaşan , antrenmanda ayağını yere vurması sonucu calışmayı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Kolombiyalı oyuncunun durumu sağlık ekibi tarafından takip edilirken, takımla birlikte calışmalara başlayan oyuncunun herhangi bir sıkıntısının bulanmadığı oğrenildi. Bu durum Yanal'ı cok mutlu etti.

4 OYUNCU SARI KARTTA SINIRA GELDİ
TRABZONSPOR' da cumartesi günü Osmanlıspor ile oynanacak karşılaşma öncesi Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Aytaç Kara ve N'Doye sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Bu oyunculardan kart gören Alanyaspor ile oynanacak olan lig maçında takımından uzak kalacak.
Etiketler:
  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar