Castillo cumartesi sahada olacak

Gaziantep maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Castillo, antrenmanda ayağını yere vurması sonucu calışmayı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Kolombiyalı oyuncunun durumu sağlık ekibi tarafından takip edilirken, takımla birlikte calışmalara başlayan oyuncunun herhangi bir sıkıntısının bulanmadığı oğrenildi. Bu durum Yanal'ı cok mutlu etti.
4 OYUNCUSARI KARTTASINIRA GELDİ TRABZONSPOR' da cumartesi günü Osmanlıspor ile oynanacak karşılaşma öncesi Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Aytaç Kara ve N'Doye sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Bu oyunculardan kart gören Alanyaspor ile oynanacak olan lig maçında takımından uzak kalacak.
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