Baba kroşe!

Kamil Büyükdağ, oğlu Emir’i 4 bin 500 lira masraf yaparak Avrupa Üst Minikler Boks Şampiyonası’na gönderdi. Genç sporcu Hırvatistan’dan madayla ile döndü. Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu babanın yaptığı başvuruyu haklı buldu, giderleri Boks Federasyonu’nun ödemesine karar verdi...
Hırvatistan'da 23 Temmuz-1 Ağustos 2016'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na, ikisi kendi imkanıyla 13 sporcuyla katılan Türkiye, şampiyonada bir gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Şampiyonaya ulaşım ve konaklama giderlerini kendi imkanlarıyla karşılayarak katılan 72 kilodaki 14 yaşındaki Emir Büyükdağ, final oynayan tek sporcu olarak gümüş madalyayı boynuna takma başarısı gösterdi. Oğlunun haksızlığa uğradığını vemilli takıma başarılı sporcuların alınmadığınısavunan Emir'in babası Kamil Büyükdağ,konuyu Cumhurbaşkanlığı ile SporGenel Müdürlüğü Teftiş Kurulu'na dilekçeile taşıdı. Teftiş Kurulu da başvuruyu inceleyerek Emir Büyükdağ'ın milli bir başarı elde edip, Avrupa ikincisi olması sebebiyle resmi giderlerinin Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı tarafından karşılanmasına karar verdi. Kurul ayrıca, milli takım seçmeleri için bundan sonra gerekli kayıt sisteminin oluşturulması gerektiğini belirterek, gereği için federasyona yazı gönderdi. Trabzon Bayburt Gençlik Spor Kulübü Başkanı da olan Kamil Büyükdağ, "Son 5 yılın Türkiye Şampiyonu boksör oğlumu, milli takıma almadılar. Konuyu Trabzon'da bir bakanımıza taşıyınca federasyon benimle iletişime geçti. Milli takıma masrafları tarafımızdankarşılanmak şartıyla kabul edildi.Emir'i Avrupa Şampiyonası'na 4 bin 500lira borçlanarak gönderdim. Kendi imkanlarımla gönderdiğim oğlum, ülkemin bayrağını göndere çektirdi" diye konuştu.Kamil Büyükdağ, oğlu Emir'i 4 bin 500 lira masraf yaparak Avrupa Üst Minikler Boks Şampiyonası'na gönderdi. Genç sporcu Hırvatistan'dan madayla ile döndü. Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu babanın yaptığı başvuruyu haklı buldu, giderleri Boks Federasyonu'nun ödemesine karar verdi...
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