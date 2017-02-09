Atiba Hutchinson’a Kanada kancası

Beşiktaş'ta taraftarın sevgilisi olan Atiba Hutchinson için ABD'den çarpıcı açıklamalar geldi. Kanada'da üst üste yılın futbol- cusu seçilen Atiba hakkında MajorLeagueSoccer başkanıDonGarber'dan Beckham kuralı üzerine bir tavsiye geldi. ABD ve Kanada futbol kulüplerinin yer aldığı Major LeagueSoccer'in başkanı Don Garber'dan, Beşiktaş'ın en önemli futbolculardan Atiba Hutchinson hakkında flaş bir açıklama geldi.
ÜLKESİNE GELMELİ Atiba'nın Kanada'da bir takıma dönmesi gerektiğini söyleyen DonGarber, "Atiba'yı isteyen Kanada kulüpleri olduğunu biliyorum. En iyi Amerikalı oyuncular eğer bu ligde yer alıyorsa, en iyi Kanadalı oyuncuların da MLS'de Kanada takımlarında oynamalı" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.