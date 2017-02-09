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’a kancası

’ın yıldız oyuncusu hakkında konuşan , Atiba’nın mutlaka ’da oynaması gerektiğini ifade etti

Atiba Hutchinson’a Kanada kancası
Beşiktaş'ta taraftarın sevgilisi olan Atiba Hutchinson için ABD'den çarpıcı açıklamalar geldi. Kanada'da üst üste yılın futbol- cusu seçilen Atiba hakkında Major League Soccer başkanı Don Garber'dan Beckham kuralı üzerine bir tavsiye geldi. ABD ve Kanada futbol kulüplerinin yer aldığı Major League Soccer'in başkanı Don Garber'dan, Beşiktaş'ın en önemli futbolculardan Atiba Hutchinson hakkında flaş bir açıklama geldi.

ÜLKESİNE GELMELİ
Atiba'nın Kanada'da bir takıma dönmesi gerektiğini söyleyen Don Garber, "Atiba'yı isteyen kulüpleri olduğunu biliyorum. En iyi Amerikalı oyuncular eğer bu ligde yer alıyorsa, en iyi Kanadalı oyuncuların da MLS'de Kanada takımlarında oynamalı" dedi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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