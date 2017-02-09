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’in rakibi Milano

Kızılyıldız galibiyetiyle büyük sükse yapan Lacivert-Beyazlılar bu akşam evinde İtalyan ekibini ağırlayacak...

Anadolu Efes’in rakibi Milano
THY Euroleague'de play-off hesapları yapan Anadolu Efes bu akşam İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano'yu konuk edecek. Abdi İpekçi Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.30'da başlayacak. Lacivert-Beyazlılar, Milano'daki karşılaşmada 105-92 mağlup olmuştu.

KAZANMAK ZORUNDAYIZ
Kritik maç öncesi açıklamalarda bulunan Doğuş Balbay, "Kızılyıldız galibiyetinin anlamlı olması için evimizde Milano'yu da mağlup etmek zorundayız" ifadesini kullandı.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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