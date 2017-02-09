Advocaat’tan Fener’e dört şart

İYİ BİR KADRO GÜÇLÜ BİR FENERBAHÇE
Hollandalı teknik adamın devre arasında 10 numara transferinin gerçekleşmediğini söylediği ve takımın en büyük eksikliğinin de bu olduğunu belirttiği belirlendi. Hollandalı hoca görüşmede, "İyi bir 10 numara istiyorum. Lens ve Sow kiralık. İkisinin de bonservisleri alınmalı. Hasan Ali ve Volkan Demirel'in sözleşmeleri bitiyor. İkisinin de sözleşmesi uzatılmalı. Fernandao ve Emenike'nin yerine de iyi bir forvet şart. Bunlar gerçekleşirse kalırım" dediği ifade edildi.
1) 10 NUMARA ALINSA HER ŞEY FARKLI OLURDU
Advocaat Aziz Yıldırım'la yaptığı toplantıda, "Biliyorum. Şartlar böyle gelişti. Ama iyi bir 10 numara alınsa her şey farklı olurdu. Kadro en baştan yanlış kurulmuş" dedi.
2) LENS VE SOW'UN TAKIMA KATKISI ÇOK BÜYÜK!
Lens'in takım içinde en yaratıcı oyuncu olduğunun altını çizen Advocaat "Sow da çok katkı sağlıyor. Ancak ikisi de kiralık. Eğer takımda kalırsam bu iki oyuncuyu da kadroda görmek isterim" diye konuştu.
3) VOLKAN DEMiREL&HASAN ALi TAKIM iÇiN ÖNEMLi
Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmelerinin biteceğine dikkat çeken Hollandalı çalıştırıcı, "Sözleşmesi bitecek oyunculardan bu ikisi ile mutlaka bir an önce imza atılmalı" dedi
4) FERNANDAO&EMENiKE GiTSiN. iYi BiR FORVET GELSiN
Emenike ve Fernandao'nun istenilen düzeyde takıma katkı sağlayamadığını rapor eden Advocaat, "Bu iki oyuncu satılıp yerine çok daha iyi bir forve alınabilir. Buna ihtiyaç var" ifadesini kullandı.
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