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36 yaşında 7 milyon alacak!

Quaresma’nın sözleşmesi camiayı ayağa kaldırdı

36 yaşında 7 milyon alacak!
Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayan Quaresma'nın sözleşmesi camiayı ayağa kaldırdı. Kimi lı yöneticiler, Portekizli yıldızın sözleşmesinin son senesinde 7 milyon TL kazanacağından rahatsız. Bilindiği gibi Quaresma Beşiktaş ile 3 yıllık yeni anlaşma yaptı. Yıldız oyuncu son senesinde 1.75 milyon Euro alacak.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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