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342 milyon lira müjdesi

Galatasaray Başkanı , Riva-Florya projesinin ilk aşmasından 342 milyon lira geldiğini belirterek, “Bankalara 740 milyon borcumuzu 430 milyona indirdik. Galatasaray için geceleri bile uyumuyorum” dedi.

342 milyon lira müjdesi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılı kulübün şubat ayı Divan Toplantısı'nda çok önemli açıklamalarda bulundu. Riva-Florya projesinin ilk aşamasından 342 milyon lira geldiğini belirten Özbek, "Şundan emin olun kendi varlıklarıma dikkat ettiğim kadar Galatasaray'ın varlığına dikkat ediyorum. Uyumadığım günler oluyor. Sabah 9'da başlayan mesaimi 7'ye çektim ve Galatasaray için çalışıyorum. Dün gece 22.00'ye kadar kulüpteydim. İlk aşamada 342 milyon lira para geldi. Aktifbank'a olan borcu kapattık ve Denizbank borçlarını indirdik. Bankalara 740 milyon borcumuzu 430 milyona indirdik. İhaleler yapıldıktan sonra da bu bakiyeyi borcun kapanması için devreye sokacağız. Galatasaray bu durumdan çıkarmak için büyük çaba sarfediyoruz" dedi.

GALATASARAY SALONUNA KAVUŞUYOR
Başkan Özbek dün camiaya spor salonu müjdesini de verdi... Özbek, "29 bin 500 metrekare kiralanabilir bir alan var. 3700 metrekarelik bir inivasyon ve bilim merkezi de ayrılacak. Dünyadaki birçok örnekleri inceledik ve Galatasaray'a yakışan bir proje olması için azami dikkati harcadık. Bu projenin finansmanı için NEF firması destek verdi" dedi
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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