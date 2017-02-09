342 milyon lira müjdesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva-Florya projesinin ilk aşmasından 342 milyon lira geldiğini belirterek, “Bankalara 740 milyon borcumuzu 430 milyona indirdik. Galatasaray için geceleri bile uyumuyorum” dedi.
Galatasaray Başkanı DursunÖzbek, Sarı-Kırmızılı kulübünşubat ayı Divan Toplantısı'ndaçok önemli açıklamalarda bulundu.Riva-Florya projesinin ilk aşamasından342 milyon lira geldiğinibelirten Özbek, "Şundan eminolun kendi varlıklarımadikkat ettiğim kadar Galatasaray'ınvarlığına dikkat ediyorum.Uyumadığım günler oluyor. Sabah9'da başlayan mesaimi 7'ye çektimve Galatasaray için çalışıyorum.Dün gece 22.00'ye kadarkulüpteydim. İlk aşamada 342 milyonlira para geldi. Aktifbank'aolan borcu kapattık ve Denizbankborçlarını indirdik. Bankalara 740milyon borcumuzu 430 milyonaindirdik. İhaleler yapıldıktan sonrada bu bakiyeyi borcun kapanmasıiçin devreye sokacağız. Galatasaray'ıbu durumdan çıkarmak içinbüyük çaba sarfediyoruz" dedi.
GALATASARAY SALONUNA KAVUŞUYOR Başkan Özbek dün camiaya spor salonu müjdesini de verdi... Özbek, "29 bin 500 metrekare kiralanabilir bir alan var. 3700 metrekarelik bir inivasyon ve bilim merkezi de ayrılacak. Dünyadaki birçok örnekleri inceledik ve Galatasaray'a yakışan bir proje olması için azami dikkati harcadık. Bu projenin finansmanı için NEF firması destek verdi" dedi
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