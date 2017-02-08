Fenerbahçe'nin savunmadaki büyük kozu Simon Kjaer, Kayseri yenilgisinin ardından gelen kupadaki Beşiktaş zaferini çok önemsediklerini ancak bu maça takılıp kalmamaları gerektiğini söyledi. Danimarka basınına konuşan SimonKjaer şu ifadeleri kullandı:
MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ
"Çok gergin ve çılgın bir maç oldu. Beşiktaş'a karşı oynadığımız derbiyi iyi futbolumuzdan çok yüreğimizle kazandık. Bu şekilde bir futbol tarzı ortaya koyduk. Ama biz her maç bunu yapmalıyız. Her zafer sonrası rehavet olmamalı. Biz bu sezon bunları yaşadık. Yaşadığımız çok basit puan kayıpları hep konsantrasyon ve mücadele eksikliğinden oldu. Bunlar olmasa şimdi puan cetvelinde çok daha iyi yerde olurduk"
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