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’la 2 yıl daha

Forma göğüs sponsorluğunun toplam değeri 5 yıl için 25 milyon dolara ulaştı

Vodafone’la 2 yıl daha

Beşiktaş Kulübü, Vodafone ile forma ana sponsorluğunu 2 yıl daha uzattı. Vodafone Arena'da gerçekleştirilen toplantıya Siyah- Beyazlı yöneticiler, bazı oyuncular ve Vodafone CEO'su Colman Deegan katıldı. Göğüs sponsorluğunun toplam değerinin 5 yıl için 25 milyon dolara ulaştığı bildirildi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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