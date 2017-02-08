Beşiktaş Kulübü, Vodafone ile forma ana sponsorluğunu 2 yıl daha uzattı. Vodafone Arena'da gerçekleştirilen toplantıya Siyah- Beyazlı yöneticiler, bazı oyuncular ve Vodafone CEO'su Colman Deegan katıldı. Göğüs sponsorluğunun toplam değerinin 5 yıl için 25 milyon dolara ulaştığı bildirildi.
Vodafone’la 2 yıl daha
Forma göğüs sponsorluğunun toplam değeri 5 yıl için 25 milyon dolara ulaştı
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Gazete
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