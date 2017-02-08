Tolga Ciğerci kayıp!

Sezonamükemmelbir başlangıçyapan veGalatasaray'ıntam aradığı oyuncuolarak lanse edilenTolga Ciğerci, Fenerbahçe ileoynanan derbi maçından sonraortada yok. Ligin ilk 10 maçındaforma giyen ve gösterdiği performanslataraflı-tarafsız herkesinbeğenisini kazanan Tolga Ciğerci'nintopuğundan sakat olduğuve bu nedenle oynamadığıöğrenildi. Ancak topuk sakatlığınınbu kadar uzun sürmesi kafalardasoru işareti oluşmasınaneden oldu.
BİR AN ÖNCE DÖNSÜN Sarı-Kırmızılı takımda en son maçına 20 Kasım 2016'da Fenerbahçe ile oynanan derbiyle çıkan Tolga Ciğerci o maçta geçirdiği sakatlığa rağmen maçı tamamlamayı bilmişti. Milli futbolcu o karşılaşmadan sonra hiçbir karşılaşmada takımındaki yerini alamadı. Sağlık ekibi Tolga Ciğerci hakkında net bir açıklama yapmaktan kaçınırken Teknik Direktör Riekerink'in Tolga hakkında ayrıntılı bir sağlık raporu istediği belirlendi. Sağlık ekibiyle bir görüşme yapan Riekerink'in, "Zorlu bir döneme giriyoruz. Tolga'yı bir an önce takıma hazırlamanızı istiyorum. Ona bundan sonraki maçlarda ihtiyacım olacak. Bu süreçte onun da takıma katkı sağlamasını istiyorum. Tolga ne kadar erken takıma dönerse bizim için o kadar kazanç olur' dediği belirlendi.
11 RESMİ MAÇTAFORMA GİYEBİLDİ
GALATASARAY'a sezon başında transfer olan Tolga Ciğerci 11 resmi karşılaşmada forma giydi. Ligde 10 maça çıkan Tolga Ciğerci, Süper Kupa maçında da sahaya ilk 11'de çıkmıştı.
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