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Sakat futbolcular kadroyu zorluyor

Teknik heyet , Sneijder ve Carole’ün yerlerini doldurmak için çare arıyor

Sakat futbolcular kadroyu zorluyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Şahin, Lionel Carole ve Wesley Sneijder'in yerlerini doldurmak için teknik heyet kara kara düşünüyor.

HENÜZ KARAR VERİLMEDİ
Bu 3 futbolcunun Kayserispor maçında yer almayacağı kesinleşti. Riekerink ve yardımcıları Selçuk'un yerine Josue ve Tolga'dan birini tercih edecek. Carole'ün yerine Linnes, Sneijder'in yerine ise Eren Derdiyok'un forma giymesi bekleniyor. Ama son karar verilmedi.

AKBULUT YILDIZ GETİRECEK
GEÇTİĞİMİZ günlerde Ronaldinho'yu Türkiye'ye getiren ünlü menajer Ümit Akbulut, 'a yıldız futbolcu getirebileceğini söyledi. Akbulut, "İsim vermek istemiyorum ama bu yaz yıldız bir isim getirebilirim" dedi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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