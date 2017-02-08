Sakat futbolcular kadroyu zorluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Selçuk Şahin, Lionel Carole ve Wesley Sneijder'in yerlerini doldurmak için teknik heyet kara kara düşünüyor.
HENÜZ KARAR VERİLMEDİ
Bu 3 futbolcunun Kayserispormaçında yer almayacağı kesinleşti.Riekerink ve yardımcılarıSelçuk'un yerine Josue veTolga'dan birini tercih edecek.Carole'ün yerine Linnes, Sneijder'inyerine ise Eren Derdiyok'unforma giymesi bekleniyor.Ama son karar verilmedi.
AKBULUTYILDIZ GETİRECEK GEÇTİĞİMİZ günlerde Ronaldinho'yu Türkiye'ye getiren ünlü menajer Ümit Akbulut, Galatasaray'a yıldız futbolcu getirebileceğini söyledi. Akbulut, "İsim vermek istemiyorum ama bu yaz yıldız bir isim getirebilirim" dedi.
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