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Sakaryaspor’da Şanlı gönderildi

Genç hoca görevde 13 maç kalabildi...

Sakaryaspor’da Şanlı gönderildi
Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Sakaryaspor'da, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı bildirildi. Sakaryaspor, Şanlı yönetiminde çıktığı 13 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 22 puan toplamıştı. Yeşil-Siyahlı ekip, ligde 36 puanla 4. sırada bulunuyor. Sakaryaspor yönetimi yeni hoca için çalışmalara başladı
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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