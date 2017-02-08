Sakaryaspor’da Şanlı gönderildi

Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Sakaryaspor'da, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı bildirildi. Sakaryaspor, Şanlı yönetiminde çıktığı 13 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 22 puan toplamıştı. Yeşil-Siyahlı ekip, ligde 36 puanla 4. sırada bulunuyor. Sakaryaspor yönetimi yeni hoca için çalışmalara başladı