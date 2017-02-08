Rıdvan Dilmen, TRTSPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Dilmen, referandum eleştirilerine de cevap verdi:



♦ Evet kampanyası için 5 arkadaşımı aradım. 4'ü kabul etti. 1 arkadaşım ben katılmayayım dedi. Saygı duydum. Ben kimseyi zorla evet kampanyasına sokmam. Önceden arayıp sordum. Bir arkadaşım katılmak istemedi diyorum.



♦ Benim babam İşçi Partiliydi. Ben çocukken bildiri dağıtıyordum. Bir sosyal demokratın Cumhurbaşkanımızı sevme hakkı yok mu? Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Hem Atatürk'ü, hem Cumhurbaşkanımızı sevemez miyim? Ben Nazım Hikmet'i çok seviyorum. Bütün şiirlerini seviyorum. Sevemez miyim?



♦ Cumhurbaşkanımız beni hangi dertten kurtarmış? Hangi işe sokmuş? Ben nasıl nemalanmışım. Hadi belgeleriyle kanıtlayın. Referandum konusundan sonra unutulan şeytan lakabı birden hortladı.



♦ Ben kimsenin adamı olmadım. Allah'tan başka da kimseye hesap vermem. Bu sözlerimi kesmeyeceksiniz değil mi? 'Güçlü bir Türkiye için evet diyorum.