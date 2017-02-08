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6 milyon euro alacak

Portekizli yıldız 3 yıl daha siyah-beyazlı takımda...

Quaresma 6 milyon euro alacak
Beşiktaş, 'nın sözleşmesinin 3 sezon uzatıldığını duyurdu. 33 yaşındaki futbolcu, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2 milyon 100 bin Euro, 2019-2020 sezonu için 1 milyon 750 bin Euro alacak. Quaresma'ya ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4 bin Euro ödeneceği kaydedildi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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