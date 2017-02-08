Potada 7 temsilcimiz Avrupa sınavında

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Pınar Karşıyaka, play-off turu ilk maçında SkylinersFrankfurt ile Almarya'da karşılaşacak. Zorlu maç 22.00'de başlayacak. FIBA Avrupa Kupası'nda ise Enisey-Demir İnşaat (15.10), Oredea-Muratbey (19.15) ve Nahariya-Gaziantep (20.00) maçları oynanacak. Ayrıca Kadınlar Euroleague'de Fenerbahçe-Wisla (20.00), EuroCup'ta da Spar-AGÜ (21.00) ve Reyer-Yakın Doğu maçları var.
ERMAN KUNTER'LEYOLLAR AYRILDI
Fransa 'nın Le Mans Basketbol Takımı, başantrenör Erman Kunter ile anlaşılarak, yolların ayrıldığını duyurdu. 60 yaşındaki Erman Kunter, 2014'ten bu yana başında bulunduğu Le Mans'ı geçen sezon Fransa Kupası şampiyonluğuna ulaştırdı.
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