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Potada 7 temsilcimiz Avrupa sınavında

Gecenin en önemli maçında Pınar Karşıyaka , Skyliners Frankfurt deplasmanına çıkacak.

Potada 7 temsilcimiz Avrupa sınavında
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Pınar Karşıyaka, play-off turu ilk maçında Skyliners Frankfurt ile Almarya'da karşılaşacak. Zorlu maç 22.00'de başlayacak. FIBA Avrupa Kupası'nda ise Enisey-Demir İnşaat (15.10), Oredea-Muratbey (19.15) ve Nahariya-Gaziantep (20.00) maçları oynanacak. Ayrıca Kadınlar Euroleague'de Fenerbahçe- Wisla (20.00), Euro Cup'ta da Spar-AGÜ (21.00) ve Reyer-Yakın Doğu maçları var.

ERMAN KUNTER'LE YOLLAR AYRILDI
Fransa 'nın Le Mans Basketbol Takımı, başantrenör Erman Kunter ile anlaşılarak, yolların ayrıldığını duyurdu. 60 yaşındaki Erman Kunter, 2014'ten bu yana başında bulunduğu Le Mans'ı geçen sezon Fransa Kupası şampiyonluğuna ulaştırdı.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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