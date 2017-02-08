Ne şiş yandı ne kebap

Türkiye'nin gündemine damga vuran Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi ile ilgili TFF Hukuk Müşavirliği, dün sevk dosyalarını tamamlayarak kulüplere gönderdi. Kurul, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dışında sarı-lacivertlilerden Van Persie'yi, siyah-beyazlılardan da Dusko Tosic'i PFDK'ya sevk ederken; kulüplere de ağır fatura çıkarttı. Derbi maçta kırmızı kart gören Tosic'in akreditasyon katrtı nedeniyle değil, sadece maçı izlemekten dolayı PFDK'ya sevkedilmesine karar verildi. Tosic eğer başkasına ait akreditasyon kartını takmaktan sevkedilseydi 18-24 maç arası bir cezadan bahsedilebilecekti. Derbinin olay adamı Van Persie de elini şortunun içine sokmaktan dolayı değil, tribünlere dil çıkartmaktan ötürü disipline sevkedildiği belirtildi.



GÜNEŞ VE ALBAYRAK DA PFDK'YA SEVKEDİLDİ

PFDK'NIN Van Persie'ye 2, Tosic'e ise 3 maç ceza vermesi bekleniyor. Şenol Güneş ve yönetici Metin Albayrak da PFDK'ya sevkedilenler arasında. Beşiktaş'ın oyunun durması, kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle 2 maçlık ceza tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Fenerbahçe ise taraftarların çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının ihlali nedeniyle PFDK'ya sevkedildiği bildirildi.



SKRTEL: TOSİC'İ TUTMASAM FENA YAPACAKTI!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı elediği gergin derbinin yankıları ülke sınırlarını aştı. Slovak basınına konuşan Skrtel "Atiba ve ben araya girdik. Yoksa Tosic, Van Persie'yi boğacaktı. Tam bir delilikti" dedi. Tecrübeli stoper, kariyeri boyunca saha içinde Dusko Tosic kadar sinirlenen birini görmediğini de sözlerine ekledi.