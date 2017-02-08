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Karabük’te görev başında

’ta cezalı Tosic’in yerine forma g-i yecek. Şenol Güneş’in Ersan’ı ilk 11’de düşünmediği yerine Hırvat oyuncuyu oynatacağı öğrenildi

Mitrovic Karabük’te görev başında
Beşiktaş' ta Tosic'in kırmızı kart cezası nedeniyle oynamayacak olması Mitrovic'e yaradı. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçında oyuna sonradan giren Hırvat futbolcunun performansından memnun kalan Teknik Direktör Şenol Güneş'in Karabükspor deplasmanında 'e yer vereceği belirlendi.

ERSAN DERBİYE BELKİ!
Marcelo ile birlikte stoperde yer alacak olan Mitrovic'le özel olarak ilgilenen Güneş'in kendisine bazı uyarılarda bulunarak maça hazırladığı ortaya çıktı. Ersan Gülüm'ü henüz hazır görmeyen Güneş'in ErsanGalatasaray derbisine hazırladığı gelen bilgiler arasında. Marcelo'nun partneri olacak Mitrovic'in idmanlardaki hırslı görüntüsü Şenol Güneş'i mutlu ederken sol bekte Adriano, sağda da Gökhan'ın görev yapması bekleniyor.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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