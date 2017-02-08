Mitrovic Karabük’te görev başında

Beşiktaş' ta Tosic'in kırmızı kart cezası nedeniyle oynamayacak olması Mitrovic'e yaradı. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçında oyuna sonradan giren Hırvat futbolcunun performansından memnun kalan Teknik Direktör Şenol Güneş'in Karabükspor deplasmanında Mitrovic'e yer vereceği belirlendi.
ERSAN DERBİYE BELKİ! Marcelo ile birlikte stoperde yer alacak olan Mitrovic'le özel olarak ilgilenen Güneş'in kendisine bazı uyarılarda bulunarak maça hazırladığı ortaya çıktı. Ersan Gülüm'ü henüz hazır görmeyen Güneş'in Ersan'ı Galatasaray derbisine hazırladığı gelen bilgiler arasında. Marcelo'nun partneri olacak Mitrovic'in idmanlardaki hırslı görüntüsü Şenol Güneş'i mutlu ederken sol bekte Adriano, sağda da Gökhan'ın görev yapması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.