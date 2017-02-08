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Kayserispor puan için hazırlanıyor

Kayserispor puan için hazırlanıyor
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı. Galatasaray maçından puan almak istediklerini belirten teknik direktör Sergen Yalçın, "İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık. Tabi bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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