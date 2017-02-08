Kayserispor karşısında sürpriz istemem

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, Kayserispor maçında herhangi bir kazaya uğramak istemediklerini söyledi. Hollandalı hoca futbolcularıyla yaptığı görüşmede, "Rakibimiz son maçta F.Bahçe'yi farklı yendi. Bu maçta bir sürpriz istemem. Kayserispor'u yenerek yolumuza devam etmeliyiz. Herkes işini ciddiye alsın" dedi,