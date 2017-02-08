Kahramanlar şehrinde kıran kırana güreş

Batıpark Spor Salonu'nda Büyükşehir Belediyesi Sağlıkve Sosyal İşler Dairesi BaşkanlığıGençlik ve Spor ŞubeMüdürlüğü tarafından gerçekleştirilen güreş turnuvasına, İstanbulBüyükşehir Belediyespor,İstanbul Sancaktepe Spor,Ankara ASKİ Spor, AnkaraTEDAŞ, Ankara İller Bankası,Tokat, Çorum, Kocaeli, Bursa,Erzurum Büyükşehir Belediyesporve Kahramanmaraş BüyükşehirBelediyespor olmak üzere 130 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakaların sonunda takım halinde Ankara TEDAŞ ilk sırada yer almayı başardı.
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