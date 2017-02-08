Kahramanlar şehrinde kıran kırana güreş

Batıpark Spor Salonu'nda Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen güreş turnuvasına, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Sancaktepe Spor, Ankara ASKİ Spor, Ankara TEDAŞ, Ankara İller Bankası, Tokat, Çorum, Kocaeli, Bursa, Erzurum Büyükşehir Belediyespor ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor olmak üzere 130 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakaların sonunda takım halinde Ankara TEDAŞ ilk sırada yer almayı başardı.