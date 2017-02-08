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Kadıköy’deki o kupayı unutamam

Kadıköy’deki o kupayı unutamam
Brezilya basınına yaptığı açıklamada yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamadığını söyleyen Melo, "Tarihin en büyük şampiyonluğuydu. Rakibin evinde kupayı kazandık. Bu önemli bir başarıydı" diye konuştu.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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