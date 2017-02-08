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Josef : Onlardan tebrik beklemedik

Josef : Onlardan tebrik beklemedik
Fenerbahçe'nin orta sahasındaki dinamosu ESPN kanalına konuştu. Brezilyalı futbolcu "Önemli bir galibiyet aldık ve tur atladık. Bu aynı zamanda Beşiktaş'ın kendi sahasında ilk yenilgisi oldu. Gergin bir maçtı. Burada kazanınca bizi tebrik etmelerini zaten beklemiyorduk" dedi. Josef, Avrupa Ligi'ni kazanmak istediklerini de söyledi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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