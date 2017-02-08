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Her şey daha güzel olacak

Tecrübeli hoca, “Takımımız şimdi istediğimiz seviyede olmasa bile iyi bir yola girdi. Her şey daha güzel olacak” dedi

Her şey daha güzel olacak
Ligin ikinci yarısında yenilmezliğini sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör kulüp dergisinde yer alan yazısında camiaya önemli mesajlar verdi... Tecrübeli hoca, "Yeniden yapılanma sürecimiz içerisinde ilk yarıda bunu yakalamak için gayret göstersek de takıma oyuncu katmak ve sonuç almakta maalesef sorunlar yaşadık. Bunu yaparken inişli çıkışlı dönemler yaşadık. Ama bu bizim enerjimizi tüketmedi. Yaptığımız katkılarla birlikte toparlanma sürecine girdik. Takımımız şimdi istediğimiz seviyede olmasa bile iyi bir yola girdi. Trabzonsporumuz tüm dinamiklerimizin birlikteliğiyle çok iyi yerlere gelecektir. Her şey daha güzel olacak" açıklamasını yaptı
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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