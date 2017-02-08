Her şey daha güzel olacak

Ligin ikinci yarısında yenilmezliğini sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal kulüp dergisinde yer alan yazısında camiaya önemli mesajlar verdi... Tecrübeli hoca, "Yeniden yapılanma sürecimiz içerisinde ilk yarıda bunu yakalamak için gayret göstersek de takıma oyuncu katmak ve sonuç almakta maalesef sorunlar yaşadık. Bunu yaparken inişli çıkışlı dönemler yaşadık. Ama bu bizim enerjimizitüketmedi. Yaptığımız katkılarla birlikte toparlanma sürecine girdik. Takımımız şimdi istediğimiz seviyede olmasa bile iyi bir yola girdi. Trabzonsporumuz tüm dinamiklerimizinbirlikteliğiyle çok iyi yerlere gelecektir. Herşey daha güzel olacak" açıklamasını yaptı
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