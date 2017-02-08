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Güneş, için sağlık ekibini uyardı

Güneş, Gökhan’ın oynadığı maçlarda sürekli sakatlık geçirmesi üzerine sağlık ekibiyle görüştü

Güneş, Gökhan Gönül için sağlık ekibini uyardı
Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün her maçta sakatlık geçirmesinden dolayı çok rahatsız. Tecrübeli hoca sağlık ekibiyle bir görüşme gerçekleştirerek, "Gökhan'ın durumu nedir? Neden her maçta aynı durumu yaşıyor. Sizden cevap istiyorum" dediği ortaya çıktı. Gökhan yakın takibe alan sağlık ekibinin bazı ekstra testler yaparak Şenol Güneş'e bir rapor sunacağı gelen bilgiler arasında.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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