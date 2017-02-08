Gaziantepspor’da karar verildi

Transfer döneminde kadrosuna dokuz yeni isim katarak dikkatleri üzerine çeken Gaziantepspor'da yabancı oyuncu sayısının 17'ye ulaşması baş ağrıtıyor. TFF kuralları gereği en fazla 14 yabancı futbolcuya lisans çıkarabilecek olan yönetimin Van Hintum ve Putsila'nın yanı sıra Bruno Mota'yı sezon sonuna kadar oynatmayacağı öğrenildi.