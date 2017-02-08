Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanan ve 1-0 kazandıkları kupa maçına özel tişört çıkardı.
#Sayfa#
Van Persie attığı golden sonra, daha önceki dakikalarda tartıştığı Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un önünde dizlerinin üzerinde kayarak sevinç yaşamıştı.
#Sayfa#
Fenerium mağazalarından satışa sunulan tişörtte maçın tek golünü atan Robin van Persie'nin sevinci kullanıldı.
#Sayfa#
Tişörtün arka tarafında ise Fenerbahçe logosu yer aldı.
#Sayfa#
İşte Fenerbahçe'nin satışa sunduğu o tişört...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.