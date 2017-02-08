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'den derbi tişörtü

-Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbi sonrası Fenerbahçe cephesinden tişört hamlesi geldi.



, Beşiktaş ile oynanan ve 1-0 kazandıkları kupa maçına özel tişört çıkardı.

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attığı golden sonra, daha önceki dakikalarda tartıştığı Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un önünde dizlerinin üzerinde kayarak sevinç yaşamıştı.

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Fenerium mağazalarından satışa sunulan tişörtte maçın tek golünü atan Robin van Persie'nin sevinci kullanıldı.

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Tişörtün arka tarafında ise Fenerbahçe logosu yer aldı.

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İşte Fenerbahçe'nin satışa sunduğu o tişört...
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba 18:46
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