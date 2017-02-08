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Divan'da konuşacak

Dursun Özbek Divanda konuşacak
Galatasaray Divan Kurulu'nun Şubat ayı olağan toplantısı bugün saat 13.30'da Gayrettepe Dedeman Otel'de yapılacak. Başkan toplantıda konuşma yapacak. Toplantıda 15 bin kişilik basketbol salonu hakkında bilgilendirme de yapılacak.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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