Cimbom'dan gidenler pişman ettirdi

Galatasaray'dazaman zaman başgösterenkadro sıkıntısı bu sezonönemli puan kayıplarınaneden olurken, Sarı-Kırmızılıtakımdan ayrılan futbolcularyeni takımlarındabekleninin çok üstünde birperformans gösteriyorlar.
ALANLAR MEMNUN
Şu anda Porto'da forma giyen Alex Telles, bu takımda oynadığı 30 resmi maçta 1 gol ve 7 asistlik bir performans gösterirken takımın banko oyuncusu oldu. Blerim Dzemaili ise Bologna'da 22 resmi maçta (20'si Serie A) 6 gol 1 asistle oynuyor ve o da takımın bankosu. La Liga'da Deportivo forması Emre Çolak ise 19 maçta 2 gol, 8 asistle oynadı. Sunderland'da defansın bankosu olan Denayer ise 15 maçta (1139 dakika) forma giydi. Ryan Donk da Real Betis'te 12 maçta oynadı ve 1 asiste imza attı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.