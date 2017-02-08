Cimbom'dan gidenler pişman ettirdi

Galatasaray'da zaman zaman başgösteren kadro sıkıntısı bu sezon önemli puan kayıplarına neden olurken, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılan futbolcular yeni takımlarında bekleninin çok üstünde bir performans gösteriyorlar.



ALANLAR MEMNUN

Şu anda Porto'da forma giyen Alex Telles, bu takımda oynadığı 30 resmi maçta 1 gol ve 7 asistlik bir performans gösterirken takımın banko oyuncusu oldu. Blerim Dzemaili ise Bologna'da 22 resmi maçta (20'si Serie A) 6 gol 1 asistle oynuyor ve o da takımın bankosu. La Liga'da Deportivo forması Emre Çolak ise 19 maçta 2 gol, 8 asistle oynadı. Sunderland'da defansın bankosu olan Denayer ise 15 maçta (1139 dakika) forma giydi. Ryan Donk da Real Betis'te 12 maçta oynadı ve 1 asiste imza attı