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Cimbom'dan gidenler pişman ettirdi

Alex Telles, Dzemaili, Emre Çolak, Jason Denayer ve Don k yeni takımlarındaki performanslarıyla adeta parmak ısırtıyor.

Cimbomdan gidenler pişman ettirdi
Galatasaray'da zaman zaman başgösteren kadro sıkıntısı bu sezon önemli puan kayıplarına neden olurken, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılan futbolcular yeni takımlarında bekleninin çok üstünde bir performans gösteriyorlar.

ALANLAR MEMNUN
Şu anda Porto'da forma giyen Alex Telles, bu takımda oynadığı 30 resmi maçta 1 gol ve 7 asistlik bir performans gösterirken takımın banko oyuncusu oldu. Blerim Dzemaili ise Bologna'da 22 resmi maçta (20'si Serie A) 6 gol 1 asistle oynuyor ve o da takımın bankosu. La Liga'da Deportivo forması Emre Çolak ise 19 maçta 2 gol, 8 asistle oynadı. Sunderland'da defansın bankosu olan Denayer ise 15 maçta (1139 dakika) forma giydi. Ryan Donk da Real Betis'te 12 maçta oynadı ve 1 asiste imza attı
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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