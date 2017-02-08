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Çeyrek değil tam gaz heyecan

Beşiktaş’ı eleyen F.Bahçe, Kayseri ile eşleşti. G.Saray’ı deviren ise Akhisar’a rakip oldu. Bu iki takım turu geçerse yarı finalde karşılaşacak

Çeyrek değil tam gaz heyecan
Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan, 55 yıllık gelenek Ziraat Türkiye Kupası'nda kuraları çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşti... Olaylı derbide Beşiktaş1-0 yenerek tur atlayan Fenerbahçe, Kayserispor'un rakibi oldu. Sarı-Lacivertliler ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise İstanbul'da oynayacak.

G.SARAY BU KEZ KUPADA YOK
Son 3 yılın kupa şampiyonu Galatasaray2-1 mağlup eden ve yoluna devam eden Medipol Başakşehir ise Akhisar ile eşleşti. Başakşehir ilk maçı evinde, rövanşı ise Manisa'da oynayacak. Diğer ler ise Kasımpaşa-Çaykur Rizespor ve Sivasspor-Atiker Konyaspor oldu. Yarı finalde Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi, Başakşehir-Akhisar eşleşmesinin galibiyle, Kasımpaşa-Rizespor eşleşmesinin galibi ise Sivasspor-Konyaspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

HEYECAN ATV VE A SPOR'DA
Kupada çeyrek final ilk maçları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, rövanşları ise 4, 5 ve 6 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 25, 26 ve 27 Nisan'da, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Mayıs'ta yapılacak. Büyük heyecan yine canlı yayınlarla ATV ve A Spor ekranlarında olacak.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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