Çeyrek değil tam gaz heyecan

Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan, 55 yıllık gelenek ZiraatTürkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Kura çekimiTürkiye FutbolFederasyonu'nun Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşti... Olaylı derbide Beşiktaş'ı 1-0 yenerek tur atlayan Fenerbahçe, Kayserispor'un rakibi oldu. Sarı-Lacivertliler ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise İstanbul'da oynayacak.
G.SARAY BU KEZ KUPADA YOK
Son 3 yılın kupa şampiyonu Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden ve yoluna devam eden MedipolBaşakşehir ise Akhisar ile eşleşti. Başakşehir ilk maçı evinde, rövanşı ise Manisa'da oynayacak. Diğer eşleşmeler ise Kasımpaşa-ÇaykurRizespor ve Sivasspor-Atiker Konyaspor oldu. Yarı finalde Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi, Başakşehir-Akhisar eşleşmesinin galibiyle, Kasımpaşa-Rizespor eşleşmesinin galibi ise Sivasspor-Konyaspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
HEYECAN ATV VE A SPOR'DA
Kupada çeyrek final ilk maçları 28 Şubat, 1 ve2 Mart'ta, rövanşları ise 4, 5 ve 6 Nisan'da oynanacak.Yarı final ilk karşılaşmaları 25, 26 ve27 Nisan'da, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Mayıs'tayapılacak. Büyük heyecan yine canlı yayınlarlaATV ve A Spor ekranlarında olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.