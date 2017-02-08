Başsavcılıktan şok Volkan kararı

Beşiktaş derbisinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fenerbahçeli VolkanDemirel'le ilgili dün çok flaş bir gelişme yaşandı ve milli kaleci hakkında soruşturma açıldı. Bunun nedeni ile Volkan Demirel'in yaklaşık iki hafta önce Ataşehir'de Fenerbahçeile GalatasarayOdeabank arasında oynanan basketbol maçında yaptığı küfürlü tezahürat... Anadolu Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada, tecrübeli file bekçisinin 6222 sayılısporda şiddet yasası gereği cezalandırılması istendi. Bu flaş gelişme sonrasında Fenerbahçe kulübünün hukukçularının harekete geçtiği öğrenildi.
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