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Başsavcılıktan şok Volkan kararı

Milli kaleciyle ilgili G.Saray maçındaki sebebiyle soruşturma açıldı

Başsavcılıktan şok Volkan kararı
Beşiktaş derbisinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fenerbahçeli Volkan Demirel'le ilgili dün çok flaş bir gelişme yaşandı ve milli kaleci hakkında soruşturma açıldı. Bunun nedeni ile Volkan Demirel'in yaklaşık iki hafta önce Ataşehir'de Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan basketbol maçında yaptığı ... Anadolu Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada, tecrübeli file bekçisinin 6222 sayılı sporda şiddet yasası gereği cezalandırılması istendi. Bu flaş gelişme sonrasında Fenerbahçe kulübünün hukukçularının harekete geçtiği öğrenildi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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