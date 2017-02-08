Başında Türkiye var herkes sahip çıksın

Fikret Orman'a tepki büyüyor... TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Orman'ın Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı 'Neticede süt kupası' şeklindeki açıklamasını isim vermeden eleştirdi. Kupa kuraları çekimi sırasında konuşan Yardımcı, Fikret Orman'ın son 16 turunda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilen maç sonrası yaptığı, "Neticede süt kupası" şeklindeki açıklamaya cevap verdi. Turnuvaya 158 takım ile başlandığını ve 8 kulüple devam edildiğini belirten Yardımcı, "Artık yavaş yavaş finale doğru ilerliyoruz. Türkiye Kupası 55 yıllık köklü bir geçmişe sahip. Tüm Türkiye'yi kucaklamak gibi bir misyonu olan bu nadide organizasyonun marka değerini düşürecek açıklamalardan uzak durmamız gerekiyor. Başında özellikle Türkiye yazan bu kupanın manevi değerini de hep beraber sahiplenmeliyiz" dedi.



TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Amaçlarının kupanın farkındalığını arttırmak ve değerini daha da üst seviyelere çekmek olduğunu söyleyen Yardımcı, "Kupa maçlarını bu hafta sonu oynattık. Buradaki amaç da kupaya verdiğimiz önemin altını çizmektir. Maçların hafta sonu oynanmasından dolayı da tüm paydaşlar kazançlı çıktı. Yayıncı kuruluş 140'a yakın maçı kaliteli bir şekilde canlı olarak yayınlamıştır. Bundan dolayı Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyorum. Kupanın isim sponsoruna yıllardır verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



ÇOK İYİ BİR KURA ÇEKTİK

Konyaspor'da Asbaşkan Celalettin Çakıcı, iyi bir kura çektiklerini belirterek, "Tüm takımlar güçlü ve iddialı. Sivasspor her ne kadar TFF 1. Lig'de mücadele etse de, flaş takımlardan birisi. Güçlü bir kadroları ve iyi bir teknik adamları var. Yine de istediğimiz bir kura aldı" dedi.



YARI FİNALDE İSTANBUL DERBİSİ OLABİLİR

Akhisar Belediyespor'la eşleşen Medipol Başakşehir'de Asbaşkan Mustafa Saral, hedeflerinin finale yükselmek olduğunu belirtti. Kura çekimi sonrasında mikrofonlara konuşan Saral, "Son 16 turunda İstanbul derbileri vardı. Bizim ve Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda, yarı finalde bir İstanbul derbisi daha olabilir. Kulüp olarak iki kulvarda da iyi gidiyoruz. Kadro derinliğimizi bu doğrultuda oluşturmuştuk. Yolumuz açık. İnşallah final oynarız" dedi.



F.BAHÇE'Yİ ELEMEK İSTİYORUZ

Kayserispor'da kulübün İstanbul Temsilcisi Bahadır Kul, Fenerbahçe'yi zaten istediklerini ve iyi bir kura çektiklerini söyledi. Kul, Fenerbahçe'yi kupanın dışında bırakmak istediklerini belirterek, "Çeyrek finalde F.Bahçe'yi istiyorduk. İşin doğrusu, başkanımızın da isteği buydu"dedi.



YAYINCI KURULUŞA TEŞEKKÜR

Servet Yardımcı, kupa maçlarını yayınlayan ATV, A Spor ve A2 kanallarına kaliteli yayınlar için teşekkür etti.



TEMSİLCİLERDEN DOSTLUK MESAJI

Kupaya katılan takımların temsilcileri birlikte fotoğraf çektirdi. Kulüp yetkilileri birbirlerine başarılar diledi.