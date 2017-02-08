900 bin euro’ya serbest kalır!

Attığı gollerle Antalyaspor'a hayat veren Samuel Eto'o için FIFA menajeri Bülent Hatipoğlutarafından büyük bir iddia ortaya atıldı. Hatipoğlu, Kırmızı-Beyazlılar'da 2. sezonunu geçiren Kamerunlu yıldızın, sezon sonu 900 bin Euro'ya serbest kalabileceğini söyledi. Antalya merkezli yayın yapan KanalV'ye açıklamalar yapan FIFA menajeri Bülent Hatipoğlu, yıllık 3milyon Euro net maaş alan golcü oyuncuyu sezon sonunda 900 binEuro ödeyen bir kulübün transfer edebileceğini öne sürdü.
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