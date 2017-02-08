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900 bin euro’ya serbest kalır!

Samuel Eto’o için menajer Bülent Hatipoğlu’ndan şok bir iddia geldi

900 bin euro’ya serbest kalır!
Attığı gollerle Antalyaspor'a hayat veren Samuel Eto'o için FIFA menajeri Bülent Hatipoğlu tarafından büyük bir iddia ortaya atıldı. Hatipoğlu, Kırmızı-Beyazlılar'da 2. sezonunu geçiren Kamerunlu yıldızın, sezon sonu 900 bin Euro'ya serbest kalabileceğini söyledi. Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'ye açıklamalar yapan FIFA menajeri Bülent Hatipoğlu, yıllık 3 milyon Euro net maaş alan golcü oyuncuyu sezon sonunda 900 bin Euro ödeyen bir kulübün transfer edebileceğini öne sürdü.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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