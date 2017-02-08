900 bin euro’ya serbest kalır!

Attığı gollerle Antalyaspor'a hayat veren Samuel Eto'o için FIFA menajeri Bülent Hatipoğlu tarafından büyük bir iddia ortaya atıldı. Hatipoğlu, Kırmızı-Beyazlılar'da 2. sezonunu geçiren Kamerunlu yıldızın, sezon sonu 900 bin Euro'ya serbest kalabileceğini söyledi. Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'ye açıklamalar yapan FIFA menajeri Bülent Hatipoğlu, yıllık 3 milyon Euro net maaş alan golcü oyuncuyu sezon sonunda 900 bin Euro ödeyen bir kulübün transfer edebileceğini öne sürdü.