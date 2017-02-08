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4 ay maaş almayacak

CAS tarafından 4 ay futboldan men cezası onaylanan , bu süre içinde maaş ve prim istemediğini Leverkusen yönetimine iletti... Bu hareket Almanya’da büyük alkış topladı

4 ay maaş almayacak
FIFA tarafından verilen 4 ay futboldan men cezası CAS tarafından da onaylanan Hakan Çalhanoğlu'ndan çok flaş bir hamle geldi.

ÇÖZÜM ARAYIŞINDA
Milli futbolcu, Bayer Leverkusen yönetimiyle görüşerek, cezalı olduğu süre içinde kulüpten maaş ve prim talep etmeyeceğini söyledi. Hakan'ın bu jesti, Almanya'da büyük takdir topladı. Öte yandan Hakan'ın Lozan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak geçici bir çözüm alma düşüncesinde olduğu iddia ediliyor.

BU HAFTA OYNAR MI?
Alman basınında çıkan haberlere göre yıldız oyuncu, futboldan uzak kalmamak için Lozan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapacağı başvurudan olumlu bir sonuç alırsa hafta sonunda bile forma giyebilecek. Fakat bunun düşük bir ihtimal olduğu da ifade ediliyor.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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