4 ay maaş almayacak

FIFA tarafından verilen 4 ay futboldan men cezası CAS tarafından da onaylanan Hakan Çalhanoğlu'ndan çok flaş bir hamle geldi.



ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

Milli futbolcu, Bayer Leverkusen yönetimiyle görüşerek, cezalı olduğu süre içinde kulüpten maaş ve prim talep etmeyeceğini söyledi. Hakan'ın bu jesti, Almanya'da büyük takdir topladı. Öte yandan Hakan'ın Lozan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak geçici bir çözüm alma düşüncesinde olduğu iddia ediliyor.



BU HAFTA OYNAR MI?

Alman basınında çıkan haberlere göre yıldız oyuncu, futboldan uzak kalmamak için Lozan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapacağı başvurudan olumlu bir sonuç alırsa hafta sonunda bile forma giyebilecek. Fakat bunun düşük bir ihtimal olduğu da ifade ediliyor.