4 ay maaş almayacak

FIFA tarafından verilen 4 ay futboldan men cezası CAS tarafından da onaylanan Hakan Çalhanoğlu'ndan çok flaş bir hamle geldi.
ÇÖZÜM ARAYIŞINDA
Milli futbolcu, Bayer Leverkusenyönetimiyle görüşerek, cezalıolduğu süre içinde kulüpten maaşve prim talep etmeyeceğini söyledi.Hakan'ın bu jesti, Almanya'dabüyük takdir topladı. Öte yandanHakan'ın Lozan Asliye HukukMahkemesi'ne başvuruda bulunarakgeçici bir çözüm alma düşüncesindeolduğu iddia ediliyor.
BU HAFTA OYNAR MI?
Alman basınında çıkan haberlere göre yıldız oyuncu, futboldan uzak kalmamak için Lozan AsliyeHukuk Mahkemesi'nde yapacağı başvurudan olumlu bir sonuç alırsa hafta sonunda bile forma giyebilecek. Fakat bunun düşük bir ihtimal olduğu da ifade ediliyor.
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