Yol Durumu
  1. 4 ay maaş almayacak
  2. Her şey daha güzel olacak

300 milyonluk piyango

Bordo-Mavili kulüp, futbol takımının kullandığı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ni Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne devrederek 300 milyon liralık gelir elde etmeyi hedefliyor. Proje kısa sürede hayata geçirilecek.

300 milyonluk piyango
Muharrem Usta'nın başkanlığında ekonomik krize çözüm yolları arayan Trabzonspor dev bir adım için kolları sıvadı... Bordo-Mavili kulüp, futbol takımının kullandığı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne devre için kolları sıvadı. Alınan bilgilere göre yönetim bu projeden 300 milyon lira gelir bekliyor. Trabzonspor proje hayata geçerse tesislerini Akyazı'daki Medical Park Arena'nın yanına taşıyacak. Bordo-Mavili kulüp dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği 6 aylık finansal tabloda ilk kez Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin devrini duyurdu. Kulübün 133 milyon liralık kısa dönem hükümlülüklerinin bu projeyle karşılanacağı belirtildi.

TÜM SIKINTILAR SONA ERECEK
TRABZONSPOR projeyi hayata geçirirse yaşadığı ekonomik sorunların çok büyük bir kısmını aşmayı başaracak.

NAKİT İHTİYACI BU ŞEKİLDE KARŞILANACAK
Açıklamada "Ana ortaklıktan nakit tahsilatı 300 milyon lira. Şirket ana ortağı sahibi olduğu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yer aldığı alanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne devretmeyi planlamakta ve şirkete ödeyeceği nakdin bu devirden kaynaklanacağı planlanmaktadır" denildi. Ayrıca İstanbul Kartal Tesisleri Projesi'nden de 100 milyon dolarlık bir gelir beklendiği vurgulandı.

'DA TEMPO ARTIYOR
HAFTA sonu Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor... Teknik direktör Ersun Yanal dünkü idmanda tempoyu artırırken, takımın performansı yüzleri güldürdü.
Etiketler: ,
  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar