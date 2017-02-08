300 milyonluk piyango

Bordo-Mavili kulüp, futbol takımının kullandığı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ni Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne devrederek 300 milyon liralık gelir elde etmeyi hedefliyor. Proje kısa sürede hayata geçirilecek.
Muharrem Usta'nın başkanlığında ekonomik krize çözüm yolları arayan Trabzonspor dev bir adım için kolları sıvadı... Bordo-Mavili kulüp, futbol takımının kullandığı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin Devlet Hava Meydanlarıİşletmesi'ne devre için kolları sıvadı. Alınan bilgilere göre yönetim bu projeden 300 milyon lira gelir bekliyor. Trabzonspor proje hayata geçerse tesislerini Akyazı'daki Medical Park Arena'nın yanına taşıyacak. Bordo-Mavili kulüp dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği 6 aylık finansal tabloda ilk kez Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin devrini duyurdu. Kulübün 133 milyon liralık kısa dönem hükümlülüklerinin bu projeyle karşılanacağı belirtildi.
TÜM SIKINTILAR SONA ERECEK TRABZONSPORprojeyi hayata geçirirseyaşadığı ekonomiksorunların çokbüyük bir kısmını aşmayıbaşaracak.
NAKİT İHTİYACI BU ŞEKİLDE KARŞILANACAK Açıklamada "Ana ortaklıktan nakit tahsilatı 300 milyonlira. Şirket ana ortağı sahibi olduğu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yer aldığı alanı Devlet Hava Meydanlarıİşletmesi'ne devretmeyi planlamakta ve şirkete ödeyeceği nakdin bu devirden kaynaklanacağı planlanmaktadır" denildi. Ayrıca İstanbul Kartal Tesisleri Projesi'nden de 100 milyon dolarlık bir gelir beklendiği vurgulandı.
TRABZONSPOR'DATEMPO ARTIYOR HAFTA sonu Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor... Teknik direktör ErsunYanal dünkü idmanda tempoyu artırırken, takımın performansı yüzleri güldürdü.
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