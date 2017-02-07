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'e derbi soruşturması!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri arasında oynanan basketbol maçı sırasında, Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı iddiasıyla hakkında resen soruşturma başlattı.

Volkan Demirele derbi soruşturması!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Bürosu, Demirel'in Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Ülker Sports Arena'da yapılan basketbol müsabakası esnasında, Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığına dair haberler ve eyleme ilişkin videolar bulunduğunu tespit etti.

Savcılık bu kapsamda, Demirel hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi'ne Dair Kanun'un 14. maddesi kapsamında yasal gereği yapılmak üzere Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. maddesi uyarıca resen soruşturma açtı.
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  • 07 Şubat 2017, Salı 10:53
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Kaan Kaan

Volkan bende varım dese Rıdvan gibi her şey hallolur.

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evet0
hayır0
cevapla 07.02.2017 12:55
Oğuz Yiğit Oğuz Yiğit

Rıdvan Bey, saraya danışman olsana.....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 07.02.2017 11:00
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