Ver Lens’e gerisine karışma

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı JeremainLens, asistleriyle Fenerbahçe'yi taşımaya devam ediyor.Beşiktaş karşısında bu sezon 8. asistini yapan Lens,ayağına aldığı her topta Siyah-Beyazlısavunmaya zor anlar yaşattı. FenerLens'in bonservisini almayı planlıyor.
ALKIŞLARSİMONKJAER'E Gerilimli anlarda takım arkadaşlarını yatıştıran, devre arasında ki tartışmada da soğukkanlılığını korumayı başaran Kjaer için taraftarlardan "Gerçek lider" yakıştırması yapıldı
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