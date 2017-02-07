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Ver ’e gerisine karışma

Ver Lens’e gerisine karışma
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, asistleriyle Fenerbahçe'yi taşımaya devam ediyor. Beşiktaş karşısında bu sezon 8. asistini yapan Lens, ayağına aldığı her topta Siyah-Beyazlı savunmaya zor anlar yaşattı. Fener 'in bonservisini almayı planlıyor.

ALKIŞLAR SİMON KJAER'E
Gerilimli anlarda takım arkadaşlarını yatıştıran, devre arasında ki tartışmada da soğukkanlılığını korumayı başaran Kjaer için taraftarlardan "Gerçek lider" yakıştırması yapıldı
Etiketler:
  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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