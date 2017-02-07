Van Persie bunu hep yapıyor

Olaylı derbinin olay adalı Van Persie'nin özellikle Tosic'in kırmızı kartı sonrası elini şortuna sokması çok büyük tepki toplamıştı.
CİNSELLİK YOK
Fakat sosyal medyadaki bazı Fenerbahçe taraftar hesapları, Van Persie'nin aynı hareketi bu sezon Menemen maçında yaptığını belgeledi. Hollandalı yıldızın hatta milli takım ve İngiltere'de oynarken de elini şortuna soktuğu ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler'e göre olayda cinsel bir mesaj yok.
KANKASINI SİLDİ ! BEŞİKTAŞ kaptanı Oğuzhan Özyakup derbide Van Persie ile birçok pozisyonda gerilim yaşadı. Yıldız futbolcu daha 1 ay önce Hollandalı yıldız için "Benim idolüm. İngiltere'deelimden tuttu" demişti. Fakat Oğuzhan dün instagram hesabında Van Persie ile birlikte olduğu tatil ve doğum günü resimlerini sildi.
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