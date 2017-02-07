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Türk sanatçılara hayran kaldı!

İstanbul’da kaldığı otelde canlı müzik dinleyen Ronaldinho, sanatçılara hayran kaldı.

Türk sanatçılara hayran kaldı!
Japonya'nın ardından, ünlü organizatör ve menajer Ümit Akbulut ile birlikte Hadımköy'de de spor okulu açmak için önceki gün İstanbul'a gelen yıldız futbolcu w, konakladığı Tarabya Otel'de objektiflere takıldı. Otelden çıkmaya hazırlandığı sırada, otel lobisindeki canlı müzik performansına kendisini kaptıran Ronaldinho, uzun süre ekibiyle birlikte Türk sanatçıları dinledi. Ronaldinho daha sonra, Akbulut ile kapıda kendilerini bekleyen Ferrari marka araçlarına yöneldi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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