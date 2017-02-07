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Trabzon’dan taktik idmanı

Trabzon- maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzon’dan taktik idmanı
Trabzonspor ile oynayacağı lig karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

TAKIMI UYARDI
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda Yanal taktik ağırlıklı bir program uygularken zaman zaman oyuncularını uyardı.

OSMANLI MAÇINDA SAHADAYIM
Sakatlığı nedeniyle teknik heyeti korkutan Castillo iyileşti. Yıldız oyuncu kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Osmanlıspor karşısında hocam şans verirse oynamak istiyorum" diye konuştu.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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